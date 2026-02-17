«Искандеры» приняли участие в тренировке белорусских ракетчиков

«Подводя предварительные итоги занятия, отмечаю, что ракетные войска готовы выполнять задачи по предназначению. Каждое подразделение действовало автономно, но в рамках общего плана под общим управлением. Каждый дивизион получал свою задачу, соответственно, ее выполнял. Это тоже одна из наших главных целей контрольного занятия — проверить готовность на автономные действия зимой в сложных условиях», — сказал Чехов.