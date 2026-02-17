Ричмонд
«Искандеры» приняли участие в тренировке белорусских ракетчиков

МИНСК, 17 фев — Sputnik. Самый мощный оперативно-тактический ракетный комплекс белорусской армии «Искандер-М» принял участие в контрольных занятиях по управлению ракетными ударами с подразделениями ракетных войск Вооруженных сил, сообщили в Telegram-канале «ВоенТВ».

Источник: Sputnik.by

«К мероприятиям в том числе был привлечен и самый мощный оперативно-тактический ракетный комплекс белорусской армии “Искандер-М”, — говорится в сообщении.

Как отметил начальник ракетных войск и артиллерии ВС — начальник управления ракетных войск и артиллерии Генштаба генерал-майор Руслан Чехов, в республике на нескольких полигонах и участках местности прошли контрольные занятия.

По его словам, мероприятия были насыщены действиями условного противника — диверсионно-разведывательных групп. Кроме того, тренировки проходили в условиях сложной радиоэлектронной обстановки. Один из главных вопросов, который отрабатывался — ведение боевых действий в условиях воздействия средств беспилотной авиации.

«Подводя предварительные итоги занятия, отмечаю, что ракетные войска готовы выполнять задачи по предназначению. Каждое подразделение действовало автономно, но в рамках общего плана под общим управлением. Каждый дивизион получал свою задачу, соответственно, ее выполнял. Это тоже одна из наших главных целей контрольного занятия — проверить готовность на автономные действия зимой в сложных условиях», — сказал Чехов.

Он добавил, что во время занятий было много перемещений. Так, военные совершили марш до 300 километров.

«Отказов техники не было, только небольшие неисправности, которые устранялись расчетами», — резюмировал начальник ракетных войск.