Расчеты БПЛА «Молния-2» отработали по позициям ВСУ в Сумской области. Видео

Расчеты беспилотников группировки войск «Север» уничтожили укрепленные позиции украинских формирований в приграничном районе Сумской области. Удар наносился с применением ударных БПЛА самолетного типа «Молния-2», сообщает пресс-служба Минобороны.
Операторы из состава 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады поразили заранее разведанные цели, в результате чего укрепления противника были полностью уничтожены.
«Молния-2» представляет собой дрон самолетного типа, который способен нести боевую часть весом в несколько килограммов. Благодаря защищенным каналам связи и высокой автономности, этот БПЛА позволяет операторам атаковать цели в глубине обороны противника.
В ведомстве подчеркнули, что работа по расширению «полосы безопасности» в приграничье Сумской и Харьковской областей ведется в круглосуточном режиме, невзирая на сложные метеоусловия.