Расчеты БПЛА «Молния-2» отработали по позициям ВСУ в Сумской области. Видео

Группировка «Север» применила дальнобойные дроны «Молния-2» для удара по укреплениям ВСУ в Сумской области. БПЛА несет несколько килограммов взрывчатки и бьет дальше, чем FPV-дроны. Видео объективного контроля и подробности.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Расчеты беспилотников группировки войск «Север» уничтожили укрепленные позиции украинских формирований в приграничном районе Сумской области. Удар наносился с применением ударных БПЛА самолетного типа «Молния-2», сообщает пресс-служба Минобороны.

Операторы из состава 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады поразили заранее разведанные цели, в результате чего укрепления противника были полностью уничтожены.

«Молния-2» представляет собой дрон самолетного типа, который способен нести боевую часть весом в несколько килограммов. Благодаря защищенным каналам связи и высокой автономности, этот БПЛА позволяет операторам атаковать цели в глубине обороны противника.

В ведомстве подчеркнули, что работа по расширению «полосы безопасности» в приграничье Сумской и Харьковской областей ведется в круглосуточном режиме, невзирая на сложные метеоусловия.

