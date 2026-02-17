Ричмонд
18-летний пострадавший от атаки БПЛА волгоградец еще в реанимации

Женщину и ребенка перевели в хирургию.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде пострадавший при массированной атаке БПЛА 18-летний молодой человек до сих пор находится в реанимации, сообщают власти региона. Он был ранен во время падения обломков дронов ВСУ на жилые дома в Красноармейском районе города еще 13 февраля. Как и другим пострадавшим, ему провели операцию по извлечению осколков. Сейчас врачи продолжают круглосуточно наблюдать за его состоянием.

Женщину и ребенка, также пострадавших при атаке ВСУ на жилую инфраструктуру Волгограда, чувствуют себя лучше. Как сообщили в облздраве, раненых перевели из реанимации в хирургию и оказывают всю необходимую помощь.

Напомним, дроны обрушились на Волгоград и пригороды в ночь на 13 февраля. Пострадали десятки домов, в том числе три многоэтажки в Дзержинском и Красноармейском районах, автомобили. В среднеахтубинском районе серьезно разрешен дом многодетной семьи.

