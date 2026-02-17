На Кубани ликвидировали открытое горение резервуара с нефтепродуктами

«В поселке Волна Темрюкского района ликвидировали открытое горение резервуара с нефтепродуктами. В 10.45 пожарные смогли локализовать пожар на 1250 квадратных метрах. Открытое горение ликвидировали в 11.20», — говорится в сообщении.
