На Кубани ликвидировали открытое горение резервуара с нефтепродуктами

КРАСНОДАР, 17 фев — РИА Новости. Открытое горение резервуара с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района, возникшее после атаки БПЛА, ликвидировано, пожар был локализован на 1250 «квадратах», сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Источник: РИА "Новости"

«В поселке Волна Темрюкского района ликвидировали открытое горение резервуара с нефтепродуктами. В 10.45 пожарные смогли локализовать пожар на 1250 квадратных метрах. Открытое горение ликвидировали в 11.20», — говорится в сообщении.

