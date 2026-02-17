Ричмонд
Главное из брифинга Минобороны 17 февраля 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 17 февраля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС России нанесли удар возмездия по объектам Украины

За минувшие сутки в ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности и БПЛА по объектам ВПК, энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также местам производства, хранения и подготовки к запуску ударных дронов.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сообщает Минобороны РФ.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Группировка «Север» атакует ВСУ в Сумской области

Подразделения «Северной» группировки атаковали две украинские бригады в районах трех населенных пунктов Сумской области, а также две бригады в районах трех населенных пунктов Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 165 военнослужащих, 10 автомобилей, склад материальных средств и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

Группировка «Запад» улучшила тактическое положение

Российские бойцы нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Новоосиново, Ковшаровка, Дружелюбовка Харьковской области, Красный Лиман и Райгородок ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 150 боевиков, две боевые бронированные машины, 315 автомобилей, два артиллерийских орудия и шесть складов боеприпасов.

Подразделения «Юга» продвинулись в ДНР

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах населенных пунктов Константиновка, Липовка, Никифоровка, Новоселовка, Рай-Александровка и Резниковка ДНР.

Потери ВСУ в живой силе превысили 195 человек. Также противник лишился 12 пикапов, бронетранспортера М113, бронеавтомобиля HMMWV и станции РЭБ.

Группировка «Центр» противостоит ВСУ в ДНР и Днепропетровской области

За сутки подразделения «Центра» атаковали девять бригад ВСУ в районах восьми населенных пунктов ДНР и сел Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: порядка 350 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

«Восток» продвигается в Запорожской и Днепропетровской областях

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам и двум штурмовым полкам в районах населенных пунктов Коммунаровка Днепропетровской области, Воздвижевка, Горькое, Долинка, Зеленая Диброва, Тимошевка, Любицкое и Никольское Запорожской области.

Противник потерял свыше 345 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.

«Днепр» перешел на выгодные рубежи

Бойцы «Днепра» нанесли удар двум бригадам в районах населенных пунктов Новоандреевка и Орехов Запорожской области.

«Уничтожены более 25 военнослужащих ВСУ, восемь автомобилей и склад материальных средств», — сообщает Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • восемь управляемых авиационных бомб;
  • 334 БПЛА самолетного типа.

