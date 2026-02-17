Ричмонд
Роботы «Курьер» прикрыли штурмовиков дымовой завесой на полигоне. Видео

Наземные дроны «Курьер» научились ставить дымовые завесы для прикрытия пехоты. Такая тактика спасает штурмовиков от огня противника. Видео работы комплекса на полигоне.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

В сети появились кадры применения наземных робототехнических комплексов «Курьер» для маскировки действий штурмовых групп. Видео тренировки опубликовала группа «Вооруженные силы Новороссии» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах запечатлена отработка тактического приема на полигоне, когда роботизированная платформа на гусеничном ходу выдвигается на позицию и осуществляет постановку плотной аэрозольной завесы.

Такой маневр позволяет скрыть перемещение личного состава и техники от визуального наблюдения противника, в том числе от дронов и оптических приборов разведки.

НРТК «Курьер» — это многофункциональный дистанционно управляемый комплекс. Помимо постановки дымов, платформа может оснащаться различным вооружением для огневой поддержки пехоты или использоваться для эвакуации раненых и подвоза боеприпасов на передовую.