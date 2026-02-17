Роботы «Курьер» прикрыли штурмовиков дымовой завесой на полигоне. Видео

В сети появились кадры применения наземных робототехнических комплексов «Курьер» для маскировки действий штурмовых групп. Видео тренировки опубликовала группа «Вооруженные силы Новороссии» в социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах запечатлена отработка тактического приема на полигоне, когда роботизированная платформа на гусеничном ходу выдвигается на позицию и осуществляет постановку плотной аэрозольной завесы.
Такой маневр позволяет скрыть перемещение личного состава и техники от визуального наблюдения противника, в том числе от дронов и оптических приборов разведки.
НРТК «Курьер» — это многофункциональный дистанционно управляемый комплекс. Помимо постановки дымов, платформа может оснащаться различным вооружением для огневой поддержки пехоты или использоваться для эвакуации раненых и подвоза боеприпасов на передовую.