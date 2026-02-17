Суд в Ростове защитил жилищные права семьи погибшего военнослужащего

Как следует из сообщения, лейтенант Али Явшуркаев погиб в 2022 году. После его гибели супруге и детям военнослужащего выплатили жилищную субсидию на покупку жилья. Однако в 2025 году жилищный орган потребовал от вдовы вернуть большую часть полученных средств. Ведомство ссылалось на то, что ее супруг по ошибке должностных лиц не был включен в реестр накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (НИС), хотя должен был получать жилье именно через эту программу без учета членов семьи.