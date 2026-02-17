Ричмонд
В Госдуме назвали атаку ВСУ на Севастополь спланированной провокацией

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев — РИА Новости. Атака ВСУ на город федерального значения Севастополь является спланированной провокацией киевского режима, чтобы сорвать ставшие для Владимира Зеленского «удавкой на шее» переговоры по Украине, поделился мнением с РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

Источник: пресс-служба губернатора Севастополя

Более двух десятков беспилотников сбиты за ночь в Севастополе, предварительно, ранен один ребенок, сообщил ранее губернатор Михаил Развожаев. По его данным, во дворе в центре города упала и сдетонировала боевая часть сбитого БПЛА, в других районах упали обломки беспилотников. Во многих домах выбиты стекла, повреждено много автомобилей.

«Киевский режим пытается всячески показать свою недоговороспособность, и атака на Севастополь тому пример. Мирные переговоры по урегулированию конфликта для Зеленского как удавка, от которой он всячески пытается избавиться, так как в противном случае она затянет ему шею и сбросит с пьедестала власти. Поэтому он и идет на различного рода спланированные целенаправленные провокации, отдавая приказы наносить удары по гражданской инфраструктуре и мирным гражданам», — сказал Белик.

По его словам, Россия выступает за справедливое и понятное мирное урегулирование военного конфликта на Украине, в то время как Зеленский атаками на российские города «из кожи вон лезет», чтобы помешать переговорному процессу.

