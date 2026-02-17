В Госдуме назвали атаку ВСУ на Севастополь спланированной провокацией

«Киевский режим пытается всячески показать свою недоговороспособность, и атака на Севастополь тому пример. Мирные переговоры по урегулированию конфликта для Зеленского как удавка, от которой он всячески пытается избавиться, так как в противном случае она затянет ему шею и сбросит с пьедестала власти. Поэтому он и идет на различного рода спланированные целенаправленные провокации, отдавая приказы наносить удары по гражданской инфраструктуре и мирным гражданам», — сказал Белик.