Медведев назвал беспрецедентной созданную в РФ систему поддержки бойцов СВО

Политик отметил, что в период пандемии коронавируса партия обеспечивала волонтерскую помощь, помогала доставлять продукты и заботиться о пожилых людях. «Именно тогда и сложился тот самый инструмент волонтерства, добровольчества, который сегодня, по сути, скрепляет нашу страну», — заявил политик, слова которого приводит пресс-служба Народного фронта.
Аналогичную работу, подчеркнул Медведев, партия начала с первых дней СВО. «Партия развернула свою гуманитарную миссию, которая объединила желающих помочь фронту, обеспечила создание единой системы социальной поддержки бойцов и их семей. С 2022 года принято 154 специальных закона, посвященных участникам СВО. Это исключительно важная, я бы даже сказал, беспрецедентная история в нашей стране», — сказал он.
Говоря про действующую народную программу партии, политик сообщил, что ее реализация «практически завершена». «Для “Единой России” важнейшей частью предвыборной кампании станет подробный отчет о выполнении народной программы, о том, как партия реализовала национальные приоритеты, которые были определены президентом страны, как меняется жизнь во всех наших городах, на селе», — сказал Медведев.