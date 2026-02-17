Эксперт оценил способность ВСУ самостоятельно управлять F-16

Собеседник «Ленты.ру» допустил наличие иностранных летчиков в ВСУ, так как своих пилотов на Украине недостаточно. Он напомнил, что потери личного состава за годы спецоперации среди военнослужащих украинских ВВС очень высокие. Дандыкин уточнил, что управление F-16 потребовало бы от украинских военных переобучения. «Вполне могут быть наемники. Потому что если на Земле наемников много, почему им не быть в воздухе?» — отметил эксперт.