Собеседник «Ленты.ру» допустил наличие иностранных летчиков в ВСУ, так как своих пилотов на Украине недостаточно. Он напомнил, что потери личного состава за годы спецоперации среди военнослужащих украинских ВВС очень высокие. Дандыкин уточнил, что управление F-16 потребовало бы от украинских военных переобучения. «Вполне могут быть наемники. Потому что если на Земле наемников много, почему им не быть в воздухе?» — отметил эксперт.
Он обратил внимание на то, что ВСУ официально не признают использование иностранных пилотов или наемников в других войсках. Причина утаивания информации — позиция украинского президента. Василий Дандыкин отметил, что Зеленский утверждает, что именно граждане Украины в противостоянии с Россией стоят на страже мира и защищают Европу.
Ранее глава управления коммуникаций ВС Украины Юрий Игнат заверил, что F-16, предоставленные западными партнерами, пилотируются исключительно украинскими летчиками. Таким образом он прокомментировал статью во французском издании Intelligence Online, в которой утверждается, что в ВСУ F-16 управляют пилоты-ветераны из США и Нидерландов.