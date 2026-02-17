Ричмонд
Тяжелые САУ «Малка» уничтожили укрепрайон ВСУ под Красноармейском. Видео

Минобороны показало работу расчетов 203-мм САУ «Малка» на Красноармейском направлении. Артиллеристы группировки «Центр» 110-килограммовыми снарядами уничтожили укрепрайон и пункт управления БПЛА противника.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Расчеты артиллеристов группировки войск «Центр» уничтожили укрепленный район украинских формирований на Красноармейском направлении. Удар позволил расчистить путь для наступления российских мотострелков, сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным разведки, на данном участке фронта противник оборудовал серьезную линию обороны, которая сдерживала продвижение пехоты. В укрепрайоне располагались огневые точки, места размещения личного состава, а также пункт управления беспилотниками.

Получив координаты, экипажи 203-миллиметровых установок «Малка» выдвинулись на позиции и открыли стрельбу осколочно-фугасными снарядами весом более 110 килограммов каждый. Корректировка ударов проводилась в режиме реального времени с помощью дронов, что обеспечило высокую точность попадания, и оборонительный узел ВСУ был полностью разрушен.

