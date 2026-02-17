Расчеты артиллеристов группировки войск «Центр» уничтожили укрепленный район украинских формирований на Красноармейском направлении. Удар позволил расчистить путь для наступления российских мотострелков, сообщает пресс-служба Минобороны.
По данным разведки, на данном участке фронта противник оборудовал серьезную линию обороны, которая сдерживала продвижение пехоты. В укрепрайоне располагались огневые точки, места размещения личного состава, а также пункт управления беспилотниками.
Получив координаты, экипажи 203-миллиметровых установок «Малка» выдвинулись на позиции и открыли стрельбу осколочно-фугасными снарядами весом более 110 килограммов каждый. Корректировка ударов проводилась в режиме реального времени с помощью дронов, что обеспечило высокую точность попадания, и оборонительный узел ВСУ был полностью разрушен.