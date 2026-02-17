По приблизительным оценкам собеседника издания, около 130 канадских наемников отправились на Украину для участия в боевых действиях. При этом смертность на поле боя, по его словам, составляет 15%. Ратель утверждает, что общее число погибших канадских наемников на Украине равно или превышает число погибших среди французских и немецких наемников. Профессор также сообщил, что большинство наемников, согласно его исследованию, это бывшие военные.