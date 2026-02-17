В Женеве завершились трехсторонние переговоры по Украине

Трехсторонние переговоры по Украине, проходящие в Женеве 17 февраля, завершились. Контакты делегаций России, США и Украины продолжались четыре с половиной часа. По плану переговоры должны продолжиться завтра, 18 февраля. Об этом сообщил KP.RU источник в переговорной группе.
Встреча началась в 15:56 по московскому времени в швейцарском отеле InterContinental. На переговорах российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.
Все встречи проходят в закрытом для прессы формате в связи с серьезностью и деликатностью вопросов, которые обсуждаются в ходе контактов. Главной темой переговоров может быть энергетическое перемирие между Россией и Украиной. Также стороны могут затронуть вопросы будущих мирных договоренностей.