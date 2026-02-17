В Женеве завершились трехсторонние переговоры по Украине

Все встречи проходят в закрытом для прессы формате в связи с серьезностью и деликатностью вопросов, которые обсуждаются в ходе контактов. Главной темой переговоров может быть энергетическое перемирие между Россией и Украиной. Также стороны могут затронуть вопросы будущих мирных договоренностей.