Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Женеве завершились трехсторонние переговоры по Украине

Переговоры по Украине в Женеве продлились более четырех часов.

Источник: Комсомольская правда

Трехсторонние переговоры по Украине, проходящие в Женеве 17 февраля, завершились. Контакты делегаций России, США и Украины продолжались четыре с половиной часа. По плану переговоры должны продолжиться завтра, 18 февраля. Об этом сообщил KP.RU источник в переговорной группе.

Встреча началась в 15:56 по московскому времени в швейцарском отеле InterContinental. На переговорах российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Все встречи проходят в закрытом для прессы формате в связи с серьезностью и деликатностью вопросов, которые обсуждаются в ходе контактов. Главной темой переговоров может быть энергетическое перемирие между Россией и Украиной. Также стороны могут затронуть вопросы будущих мирных договоренностей.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше