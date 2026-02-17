Минобороны: отключение Starlink не повлияло на ВС России в зоне СВО

Отключение терминалов спутниковой системы Starlink не оказало влияния на систему управления ВС России в зоне специальной военной операции. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в комментарии для ВГТРК.
Криворучко сообщил, что стоящие на вооружении системы связи и управления обеспечивают устойчивый обмен информацией по закрытым каналам.
«Терминалы Starlink отключены уже 2 недели, но это не повлияло на интенсивность и эффективность войск беспилотных систем. Это подтверждается данными объективного контроля по поражению техники и живой силы противника», — отметил он.
По словам начальника Главного управления связи ВС РФ Валерия Тишкова, должностные лица пунктов управления обеспечены всеми современными услугами связи отечественного производства.
«Терминалы Starlink в зоне СВО использовались лишь отдельными российскими подразделениями в основном для введения ВСУ в заблуждение, а также для нанесения ударов в глубину. Система боевого управления функционирует устойчиво», — сказал Тишков.
Ранее бывший офицер армии США Станислав Крапивник заявил, что ограничения Starlink не повлияют на работу российских дронов.