Минобороны: отключение Starlink не повлияло на ВС России в зоне СВО

Замглавы Минобороны Криворучко заявил, что отключение Starlink не повлияло на эффективность российских войск в зоне проведения специальной военной операции.

Источник: Аргументы и факты

Отключение терминалов спутниковой системы Starlink не оказало влияния на систему управления ВС России в зоне специальной военной операции. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в комментарии для ВГТРК.

Криворучко сообщил, что стоящие на вооружении системы связи и управления обеспечивают устойчивый обмен информацией по закрытым каналам.

«Терминалы Starlink отключены уже 2 недели, но это не повлияло на интенсивность и эффективность войск беспилотных систем. Это подтверждается данными объективного контроля по поражению техники и живой силы противника», — отметил он.

По словам начальника Главного управления связи ВС РФ Валерия Тишкова, должностные лица пунктов управления обеспечены всеми современными услугами связи отечественного производства.

«Терминалы Starlink в зоне СВО использовались лишь отдельными российскими подразделениями в основном для введения ВСУ в заблуждение, а также для нанесения ударов в глубину. Система боевого управления функционирует устойчиво», — сказал Тишков.

Ранее бывший офицер армии США Станислав Крапивник заявил, что ограничения Starlink не повлияют на работу российских дронов.

