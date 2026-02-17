Ричмонд
KP.RU: Делегация РФ не будет делать заявлений после первого дня переговоров

Российская делегация отказалась от заявлений по итогам первого дня трехсторонних переговоров по Украине в Женеве.

Источник: Комсомольская правда

Делегация России на трехсторонних переговорах в Женеве не будет делать заявлений по итогам первого дня контактов с представителями США и Украины. Об этом KP.RU сообщил источник в переговорной группе РФ.

Согласно заявлению, помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Швейцарии, не будет делать заявлений относительно прошедшей встречи.

Напомним, что трехсторонние переговоры по Украине, проходящие в Женеве 17 февраля, завершились спустя шесть часов. По плану контакты также должны продолжиться завтра.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков раскрыл подробности переговоров по Украине. Политик заявил, что не стоит ждать быстрых результатов по поводу беседы сторон, подчеркнув сложность и обстоятельность диалога.

