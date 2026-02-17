KP.RU: Переговоры РФ по Украине были очень напряженными

Трехсторонние переговоры по Украине, прошедшие в Женеве 17 февраля, были очень напряженными. Об этом KP.RU сообщил источник в переговорной российской группе.
«Сегодняшние встречи в Женеве носили как двусторонний, так и трехсторонний характер. Были очень напряженными», — рассказал источник.
Как отмечает источник, контакты проходили в формате российско-американских, российско-украинских и российско-американско-украинских переговоров. Согласно заявлению, стороны договорились продолжить диалог завтра, 18 февраля.
