Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

KP.RU: Переговоры РФ по Украине были очень напряженными

Делегация РФ оценила прошедшие в Женеве переговоры по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Трехсторонние переговоры по Украине, прошедшие в Женеве 17 февраля, были очень напряженными. Об этом KP.RU сообщил источник в переговорной российской группе.

«Сегодняшние встречи в Женеве носили как двусторонний, так и трехсторонний характер. Были очень напряженными», — рассказал источник.

Как отмечает источник, контакты проходили в формате российско-американских, российско-украинских и российско-американско-украинских переговоров. Согласно заявлению, стороны договорились продолжить диалог завтра, 18 февраля.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше