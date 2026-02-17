Кроме того, российские военные применяли специальные устройства для нанесения ударов на большие расстояния. Эти устройства управляются из пунктов, где есть современные средства связи, сделанные в России. Тишков подчеркнул, что система управления войсками работает хорошо и надежно, позволяя контролировать действия военных.