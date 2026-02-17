Ричмонд
Минобороны: ВС РФ пользуются Starlink для запутывания украинских боевиков

В Минобороны объяснили использование российскими войсками Starlink.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные использовали спутниковую систему Starlink, чтобы запутать врага. Об этом рассказал начальник Главного управления связи Вооруженных сил России Валерий Тишков в в комментарии ВГТРК.

«Использование средств связи противника на фронте применялось только отдельными подразделениями и в первую очередь для введения противника в заблуждение», — заявил Тишков.

Кроме того, российские военные применяли специальные устройства для нанесения ударов на большие расстояния. Эти устройства управляются из пунктов, где есть современные средства связи, сделанные в России. Тишков подчеркнул, что система управления войсками работает хорошо и надежно, позволяя контролировать действия военных.

При этом начальник связи отметил, что если некоторые устройства перестали работать — это не повлияло на управление российскими военными в зоне боевых действий.

Ранее KP.RU сообщил, что замглавы Минобороны Криворучко также опроверг какое-либо влияние отключения Starlink на ВС РФ.