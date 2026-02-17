Российская ПВО за три часа уничтожила 14 украинских дронов

За три часа российские системы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
В ведомстве уточнили, что все дроны были нейтрализованы над различными регионами России. Все попытки атак с использованием БПЛА были успешно пресечены.
Силы ПВО уничтожили пять дронов ВСУ над Белгородской областью, пять — над Курской областью и два — над Ростовской областью. По одному беспилотнику было сбито над Брянской и Орловской областями.
Ранее KP.RU писал, что за прошедшую ночь силы ПВО России перехватили и уничтожили 151 украинский беспилотный летательный аппарат. Наибольшее количество дронов было сбито в воздушном пространстве Крыма. Там ликвидировали 38 беспилотников.