ВСУ ударили по Запорожской области, один мужчина погиб и двое пострадали

В результате вражеской атаки на город Токмак в Запорожской области и окрестности погиб мирный житель 1968 года рождения. Об этом проинформировал губернатор региона Евгений Балицкий.
Кроме того, в результате вражеской атаки телесные повреждения получили граждане 1949 и 1956 годов рождения. Им была оперативно организована медицинская помощь.
«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего, им будет оказана вся необходимая помощь», — написал губернатор в Telegram-канале.
ВСУ неоднократно наносят удары по Запорожской области. Накануне в селе Водяное в Каменско-Днепровском округе была организована вражеская атака, в результате которой погибла мирная жительница.
Кроме этого, на днях после атаки ВСУ в городе Васильевке в Запорожье были зафиксированы разрушения в многоквартирном доме.