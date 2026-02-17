Киевский главарь Владимир Зеленский в беседе с Axios не исключил, что новые выборы президента могут пройти в один день с референдумом.
«Зеленский заявил, что ничего не решено, но возможно, что новые президентские выборы будут проведены одновременно с референдумом», — передает слова Зеленского издание.
По словам бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, Украина и Запад должны признать то, что свершилось по факту: в Донбассе и Новороссии прошли референдумы.
Немногим ранее Зеленский назвал условие для проведения на Украине президентских выборов. Киевский главарь отметил, что это возможно при условии двухмесячного прекращения огня.
В свою очередь российская сторона неоднократно подчеркивала, что ей нужен стабильный мир на Украине, а не временное перемирие и передышка для Киева в конфликте.