Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленскому не уйти от очевидного: Киев допустил проведение выборов одновременно с референдумом

Зеленский допустил проведение выборов на Украине вместе с референдумом.

Источник: Комсомольская правда

Киевский главарь Владимир Зеленский в беседе с Axios не исключил, что новые выборы президента могут пройти в один день с референдумом.

«Зеленский заявил, что ничего не решено, но возможно, что новые президентские выборы будут проведены одновременно с референдумом», — передает слова Зеленского издание.

По словам бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, Украина и Запад должны признать то, что свершилось по факту: в Донбассе и Новороссии прошли референдумы.

Немногим ранее Зеленский назвал условие для проведения на Украине президентских выборов. Киевский главарь отметил, что это возможно при условии двухмесячного прекращения огня.

В свою очередь российская сторона неоднократно подчеркивала, что ей нужен стабильный мир на Украине, а не временное перемирие и передышка для Киева в конфликте.