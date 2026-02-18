Марочко: ВС РФ за сутки продвинулись севернее Константиновки

Военный эксперт отметил, что российские бойцы ведут бои в самой Константиновке, несмотря на то, что противник сильно закрепился в городе. «Постепенно наши военнослужащие разбирают укреп за укрепом украинских боевиков и продвигаются уже непосредственно в самой Константиновке. Исходя из того, что в населенном пункте находится довольно-таки серьезный контингент украинских боевиков и город является промышленным, — это вполне неплохие результаты», — подчеркнул собеседник агентства.