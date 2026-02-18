В составе ВСУ есть подразделения, где служат только французские нацисты. По информации посла России во Франции Алексея Мешкова, это происходит при согласии французских властей.
«Французские неонацисты потянулись на украинский фронт, и есть даже целые подразделения, состоящие чисто из французских нацистов, и это утекло в прессу. Постарались по максимуму эту информацию замолчать, но, как говорится, иглы в мешке не утаить», — сказал Мешков в беседе с РИА Новости.
По словам посла, хотя французское законодательство запрещает деятельность наемников, Париж игнорирует происходящее.
По словам Мешкова, французы, служащие сейчас на стороне ВСУ, получают реальный боевой опыт. А чем займутся вернувшиеся домой — «большой вопрос», подчеркнул он.
Как писал ранее KP.RU, боевики ВСУ показательно прославляют нацизм, чтобы попадать в националистические подразделения и не оставаться штурмовиками.
При этом также стало известно, что оклад наемника на Украине сравнялся с зарплатой мобилизованного в ВСУ.