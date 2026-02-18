Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В посольстве сделали вывод о настрое Киева на мир: «Явного стремления нет»

Посол Мирошник считает, что у Киева нет настроя на мир.

Источник: Комсомольская правда

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что накануне переговоров в Женеве Киев не демонстрировал стремления к миру.

«По крайней мере, в публичной сфере, то есть те заявления, которые делаются Зеленским, здесь мы не наблюдаем пока явного стремления к этому [мирному урегулированию]», — сказал Мирошник для «Известий».

По словам Мирошника, поведение ВСУ ясно показывает: Киев по-прежнему не настроен на мирный диалог.

Как накануне сообщил KP.RU источник в переговорной российской группе в Женеве, переговоры РФ по Украине были очень напряженными.

В свою очередь делегации России и Украины договорились продолжить переговоры в Женеве 18 февраля. Ранее стало известно, что трехсторонние переговоры по Украине с участием РФ, Киева и США в Женеве пройдут в два дня.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше