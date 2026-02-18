Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что накануне переговоров в Женеве Киев не демонстрировал стремления к миру.
«По крайней мере, в публичной сфере, то есть те заявления, которые делаются Зеленским, здесь мы не наблюдаем пока явного стремления к этому [мирному урегулированию]», — сказал Мирошник для «Известий».
По словам Мирошника, поведение ВСУ ясно показывает: Киев по-прежнему не настроен на мирный диалог.
Как накануне сообщил KP.RU источник в переговорной российской группе в Женеве, переговоры РФ по Украине были очень напряженными.
В свою очередь делегации России и Украины договорились продолжить переговоры в Женеве 18 февраля. Ранее стало известно, что трехсторонние переговоры по Украине с участием РФ, Киева и США в Женеве пройдут в два дня.