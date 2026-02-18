Напомним, что российская сторона неоднократно подчеркивала свою четкую позицию по Украине. Сначала в украинском конфликте необходимо устранить первопричины. Также РФ выступает против ввода западных сил на Украину. Без признания Донбасса российским не будет ни большого договора, ни прогресса, такова позиция Москвы.