Трехсторонние консультации по Украине в Женеве могли оказаться в тупике, пишет журналист американского портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники. По его информации, вероятной причиной этому якобы стала позиция главы делегации РФ Владимира Мединского.
Однако стороны приняли решение продлить переговорный процесс на второй день — 18 февраля.
«Два источника, знакомых с ходом переговоров, сообщили мне, что сегодня в Женеве переговоры в политической рабочей группе “застопорились”. По словам источников, причиной стали позиции, представленные новым главным российским переговорщиком Владимиром Мединским», — написал в соцсетях Барак Равид.
Однако журналист не уточнил детали и не сообщил, как на это отреагировали США и Украина.
Напомним, что российская сторона неоднократно подчеркивала свою четкую позицию по Украине. Сначала в украинском конфликте необходимо устранить первопричины. Также РФ выступает против ввода западных сил на Украину. Без признания Донбасса российским не будет ни большого договора, ни прогресса, такова позиция Москвы.