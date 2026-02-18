Военнослужащего из Хабаровского края наградили «Георгиевским крестом» и медалями

Военнослужащий гвардейского мотострелкового соединения ВВО из Бурятии Игорь Щелкунов, за проявленные мужество, отвагу и личную храбрость награждён «Георгиевским крестом» IV степени, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Неслучайный выбор.
В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края умеют воспитывать характер. Здесь, 1 августа 2003 года, родился Игорь Щелкунов — будущий гвардии рядовой, известный под позывным «Лукас». В школьные годы Игорь занимался боксом и настольным теннисом — разными по духу видами спорта, но одинаково требующими концентрации, дисциплины и умения держать удар.
Но осенью 2024 года он сделал выбор, который не делают случайно. В ноябре Игорь Щелкунов подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Это было взвешенное и осознанное решение. Его направили в отдельный мотострелковый батальон, (штурмовой) общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в Бурятии, на должность пулемётчика-разведчика.
Первый боевой эпизод «Лукаса».
Впереди были месяцы напряжённой подготовки: полигоны, стрельбы, тактика, слаживание в малых группах. В разведке нет мелочей — важна каждая деталь, каждый шаг и каждое принятое решение. Там быстро становится ясно, кто способен сохранять холодную голову, а кто нет. «Лукас» оказался из первых. Первую боевую задачу подразделение получило в районе населённого пункта Отрадное. Предстояла зачистка лесополос и опорных пунктов противника. Именно туда была направлена группа из четырёх бойцов — «Тополь», «Граф», «Бек» и «Лукас». Задача была чёткой: обнаружить укрепления, собрать информацию и, по возможности, взять пленных. Действуя в паре с «Тополем», «Лукас» выдвинулся первым. Лесополоса не прощает спешки — каждый звук, каждый силуэт может стать угрозой. В какой-то момент по группе был открыт огонь. Завязался короткий, жёсткий стрелковый бой.
Один противник был уничтожен, второй попытался скрыться. Именно в этот момент Игорь принял решение, которое требует не меньшей смелости, чем нажатие на спусковой крючок. Он громко и чётко потребовал от противника сдаться. Эти слова прозвучали уверенно и без колебаний. Услышав призыв, укронацист остановился, поднял руку и добровольно сложил оружие. Пленный был оперативно выведен в тыл, а полученная информация передана командованию. Это был первый боевой эпизод «Лукаса».
Уверенный в себе и в своих товарищах.
В июле 2025 года Игорь Щелкунов был переведён в мотострелковое соединение Восточного военного округа, в штурмовое подразделение, на должность стрелка. В районе населённого пункта Комар подразделение выполняло задачи по зачистке жилых домов. Работать приходилось в условиях плотной застройки, где опасность может скрываться за любой дверью или окном. Наши операторы беспилотных летательных аппаратов своевременно обнаружили перемещение группы противника в центре населённого пункта, и передали координаты на командный пункт.
При подходе к одному из домов завязался стрелковый бой. В условиях ограниченного пространства каждое решение принимается за доли секунды. Слаженные действия группы позволили полностью уничтожить противника и выполнить задачу без потерь. Позже подразделение получило ещё одну ответственную задачу — скрытно переправиться через реку и закрепиться в населённом пункте Перебудово. Переправа прошла незаметно, что стало результатом чёткой подготовки и дисциплины личного состава. После подхода основных сил бойцы приступили к зачистке населённого пункта.
Противник, заметив наступление, ожесточенно сопротивляясь, покинул деревню. Гвардейцы закрепились на занятых позициях, организовали оборону. Работа была выполнена профессионально — именно так, как и должен действовать солдат, уверенный в своих товарищах и в себе.
За проявленные мужество, отвагу и личную храбрость гвардии рядовой Игорь Щелкунов был награждён «Георгиевским крестом» IV степени, медалью «Участника специальной военной операции», а также нагрудным знаком «За штурм».