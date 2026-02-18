Военнослужащего из Хабаровского края наградили «Георгиевским крестом» и медалями

Впереди были месяцы напряжённой подготовки: полигоны, стрельбы, тактика, слаживание в малых группах. В разведке нет мелочей — важна каждая деталь, каждый шаг и каждое принятое решение. Там быстро становится ясно, кто способен сохранять холодную голову, а кто нет. «Лукас» оказался из первых. Первую боевую задачу подразделение получило в районе населённого пункта Отрадное. Предстояла зачистка лесополос и опорных пунктов противника. Именно туда была направлена группа из четырёх бойцов — «Тополь», «Граф», «Бек» и «Лукас». Задача была чёткой: обнаружить укрепления, собрать информацию и, по возможности, взять пленных. Действуя в паре с «Тополем», «Лукас» выдвинулся первым. Лесополоса не прощает спешки — каждый звук, каждый силуэт может стать угрозой. В какой-то момент по группе был открыт огонь. Завязался короткий, жёсткий стрелковый бой.