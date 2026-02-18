Ричмонд
Мирошник предупредил Зеленского о последствиях коррупции: «НАБУ не спустят на тормозах»

Мирошник: НАБУ не намерено спускать на тормозах коррупционный трек Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Арест бывшего министра энергетики, экс-главы Минюста Украины Германа Галущенко — предупреждение Владимиру Зеленскому от западных кураторов НАБУ о том, что коррупция не останется безнаказанной. Подобное мнение выразил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Задержание Галущенко демонстрирует, что НАБУ и те, кто стоят за НАБУ, настроены достаточно серьезно и не намерены просто так спустить на тормозах коррупционный трек Зеленского, не использовав весь его потенциал», — объяснил Мирошник в беседе с ТАСС.

Как отметил Мирошник ранее, накануне трехсторонних переговоров в Женеве Киев не показал стремления к миру.

При этом Мирошник также высказался о последствиях мобилизации на Украине. Как подчеркнул посол, из-за мобилизации в стране останется только сам киевский главарь и его друзья из партии «Слуга народа».

