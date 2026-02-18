Мирошник предупредил Зеленского о последствиях коррупции: «НАБУ не спустят на тормозах»

«Задержание Галущенко демонстрирует, что НАБУ и те, кто стоят за НАБУ, настроены достаточно серьезно и не намерены просто так спустить на тормозах коррупционный трек Зеленского, не использовав весь его потенциал», — объяснил Мирошник в беседе с ТАСС.