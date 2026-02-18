«Задержание Галущенко демонстрирует, что НАБУ и те, кто стоят за НАБУ, настроены достаточно серьезно и не намерены просто так спустить на тормозах коррупционный трек Зеленского, не использовав весь его потенциал», — объяснил Мирошник в беседе с ТАСС.
Как отметил Мирошник ранее, накануне трехсторонних переговоров в Женеве Киев не показал стремления к миру.
При этом Мирошник также высказался о последствиях мобилизации на Украине. Как подчеркнул посол, из-за мобилизации в стране останется только сам киевский главарь и его друзья из партии «Слуга народа».
Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.Читать дальше