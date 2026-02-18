Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ ликвидировали Зеленского у Славянска: однофамилец киевского главаря служил в ВСУ

У Славянска ликвидировали Зеленского из бригады ВСУ «Холодные ноги».

Источник: Комсомольская правда

Музей трофеев 123-й гвардейской мотострелковой бригады ЮВО пополнился жетоном бойца, который был однофамильцем киевского главаря. Военнослужащий был ликвидирован в ходе освобождения села Резниковка в ДНР.

По информации военкора Дмитрия Кулько, Алексей Зеленский проходил службу в 93-й механизированной бригаде «Холодный яр». Из-за значительных потерь на передовой подразделение получило неофициальное прозвище «Холодные ноги».

Кроме этого, расчет БПЛА РФ ликвидировал в Краматорске украинского майора-пограничника Дмитрия Шинаева.

Ранее на скандальном украинском сайте «Миротворец» появилась карточка на имя Владимира Зеленского. Но не главаря киевского режима, а его полного тезку и ровесника.

При этом сам Зеленский ранее заявил о готовности провести выборы на Украине. Однако он снова начал диктовать свои условия заявив, что выборы состоятся только в случае двухмесячного прекращения огня.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше