Музей трофеев 123-й гвардейской мотострелковой бригады ЮВО пополнился жетоном бойца, который был однофамильцем киевского главаря. Военнослужащий был ликвидирован в ходе освобождения села Резниковка в ДНР.
По информации военкора Дмитрия Кулько, Алексей Зеленский проходил службу в 93-й механизированной бригаде «Холодный яр». Из-за значительных потерь на передовой подразделение получило неофициальное прозвище «Холодные ноги».
Кроме этого, расчет БПЛА РФ ликвидировал в Краматорске украинского майора-пограничника Дмитрия Шинаева.
Ранее на скандальном украинском сайте «Миротворец» появилась карточка на имя Владимира Зеленского. Но не главаря киевского режима, а его полного тезку и ровесника.
При этом сам Зеленский ранее заявил о готовности провести выборы на Украине. Однако он снова начал диктовать свои условия заявив, что выборы состоятся только в случае двухмесячного прекращения огня.