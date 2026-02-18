Ричмонд
Группировка «Восток» взяла опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Штурмовики группировки войск «Восток» при поддержке операторов FPV-дронов взяли опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В одной из лесополос Днепропетровской области расчеты разведывательных БПЛА группировки войск “Восток” выявили опорный пункт, в котором находился личный состав ВСУ. Расчеты ударных БПЛА нанесли серию точечных ударов по блиндажам и укрепленным пулеметным точкам противника, а затем в опорные пункты зашли штурмовики-дальневосточники. В результате скоротечного боя опорный пункт перешел под контроль наших штурмовых подразделений», — информировали в ведомстве.

Там рассказали, что мотострелки при поддержке операторов FPV-дронов зашли в опорный пункт по заранее разведанным маршрутам. Во время продвижения штурмовая группа столкнулась с сопротивлением пулеметного расчета противника. Штурмовики разделились, пока один отвлекал, другой зашел сбоку и забросал гранатами пулеметное гнездо. Затем мотострелки продолжили зачистку опорного пункта. После зачистки подразделения закрепились на достигнутых рубежах.

В министерстве отметили, что взятие опорного пункта позволило улучшить тактическое положение подразделений и создало условия для дальнейшего продвижения в глубину обороны противника.

