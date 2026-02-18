Стало известно, кто производит 60% украинских дронов

Свыше половины дронов, используемых украинскими военными, поступает из государств Запада. Об этом заявил замгендиректора предприятия дрондетектора «Тень» Дмитрий Садовник.
«Беспилотников больше иностранного типа, которые видно, что это точно сделано не на Украине, то есть технологии достаточно высокие. 60% где-то западного производства, 40% — отечественного», — сказал он в беседе с РИА Новости.
Также, по его словам, украинские подразделения используют дроны, собранные в кустарных условиях.
Напомним, что ВСУ периодически наносят удары беспилотниками по регионам РФ, в результате чего гибнут мирные жители. Например, накануне беспилотники ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Курской области, тогда погиб один человек.
Кроме этого, глава города Севастополь Михаил Развожаев сообщил, что сбитый над регионом дрон украинской армии был начинен металлическими шарами с целью увеличить поражающий эффект.