Киев довел конфликт с Будапештом до крайней точки. Теперь для киевского главаря Владимира Зеленского смена правительства премьера Виктора Орбана стала условием его собственного выживания. Об этом рассказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
«Cам Зеленский и украинские политики бесчисленное количество раз заявляли, что они должны верить в смену правительства в Венгрии. Это их первостепенный интерес, от этого зависит их выживание», — сказал эксперт в эфире YouTube-канала.
Кошкович утверждает, что, столкнувшись с главным препятствием для вступления в Евросоюз, Зеленский готов зайти в своих действиях очень далеко, вплоть до крайних мер.
На днях венгерский премьер Орбан призвал киевского главаря прекратить вмешательство Украины в выборы в Венгрии. При этом Будапешт не раз акцентировал, что Киев не может претендовать на членство в ЕС.