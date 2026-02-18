Расчёты буксируемых гаубиц Д-30 группировки российских войск «Восток» на запорожском направлении нанесли удары по сети замаскированных укрепленных позиций украинских формирований, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Их выявили операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Замаскированная сеть объектов включала в себя разветвлённую систему блиндажей и бетонированных долговременных точек, с которых ВСУ вели огонь.
Применение гаубиц Д-30 позволило уничтожить эти цели вместе с живой силой противника. В Минобороны РФ подчеркнули, что удары помешали ВСУ использовать указанный участок для ведения боевых действий.
Напомним, 17 февраля в пресс-центре «Востока» рассказали, что в зоне ответственности этой российской группировки украинские формирования потеряли за сутки 16 беспилотных летательных аппаратов и два пункта управления дронами.
15 февраля стало известно, что Вооружённые силы России сорвали ротацию ВСУ в районе Гуляйполя на запорожском направлении. Удар по противнику был нанесён российскими расчётами БПЛА «Ланцет».