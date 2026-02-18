ВСУ понесли потери в провальной контратаке в Харьковской области

«ВСУ предприняли очередную безуспешную попытку контратаки на “Северян” силами 113-й отдельной бригады теробороны. Комплексным огневым поражением атака отражена, враг с потерями отошел на исходные позиции», — рассказал собеседник агентства.
По данным Минобороны, за сутки российские бойцы уничтожили на этом участке фронта более 165 украинских военных, десять автомобилей, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и склад материальных средств.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Харьковской и Сумской областями.