Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ понесли потери в провальной контратаке в Харьковской области

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Украинские боевики понесли потери при попытке вернуть позиции в районе Волчанских Хуторов в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Источник: © РИА Новости

«ВСУ предприняли очередную безуспешную попытку контратаки на “Северян” силами 113-й отдельной бригады теробороны. Комплексным огневым поражением атака отражена, враг с потерями отошел на исходные позиции», — рассказал собеседник агентства.

По данным Минобороны, за сутки российские бойцы уничтожили на этом участке фронта более 165 украинских военных, десять автомобилей, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и склад материальных средств.

Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Харьковской и Сумской областями.