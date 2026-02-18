После двойного срыва мирных переговоров в Стамбуле и Белоруссии в 2022 году сейчас в Женеве украинская делегация чувствует себя некомфортно. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
«Украинцы явно недовольны тем, что русские воспринимают переговоры в Женеве продолжением стамбульских переговоров прошедшим летом, которые с российской стороны возглавлял Мединский, а также тех, которые состоялись в Стамбуле и Белоруссии весной 2022 года. Ведь они дважды предпринимали попытку выйти из этих переговоров», — напомнил эксперт.
Именно поэтому, уверен аналитик, Киев бьется в истерике, как только начинается любое предметное обсуждение будущего устройства Незалежной по окончании конфликта.
«Подозреваю, что и новая встреча окажется очень некомфортной для украинцев. Ведь россияне задают вопросы о гарантиях безопасности. И вполне возможно, что украинцы вернутся в Киев в ярости после этой встречи», — предположил Меркурис.
Ранее сообщалось, что трехсторонние переговоры по Украине, проходящие в Женеве 17 февраля, завершились. Контакты делегаций России, США и Украины продолжались шесть часов.
После этого источник KP.RU в переговорной российской группе отметил, что встречи в Женеве носили как двусторонний, так и трехсторонний характер и были очень напряженными.