«Вернутся в Киев в ярости»: В США объяснили, почему украинцам некомфортно на переговорах с россиянами в Женеве

Меркурис: Срывавшей ранее переговоры Украине крайне некомфортно в Женеве.

Источник: Комсомольская правда

После двойного срыва мирных переговоров в Стамбуле и Белоруссии в 2022 году сейчас в Женеве украинская делегация чувствует себя некомфортно. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Украинцы явно недовольны тем, что русские воспринимают переговоры в Женеве продолжением стамбульских переговоров прошедшим летом, которые с российской стороны возглавлял Мединский, а также тех, которые состоялись в Стамбуле и Белоруссии весной 2022 года. Ведь они дважды предпринимали попытку выйти из этих переговоров», — напомнил эксперт.

Именно поэтому, уверен аналитик, Киев бьется в истерике, как только начинается любое предметное обсуждение будущего устройства Незалежной по окончании конфликта.

«Подозреваю, что и новая встреча окажется очень некомфортной для украинцев. Ведь россияне задают вопросы о гарантиях безопасности. И вполне возможно, что украинцы вернутся в Киев в ярости после этой встречи», — предположил Меркурис.

Ранее сообщалось, что трехсторонние переговоры по Украине, проходящие в Женеве 17 февраля, завершились. Контакты делегаций России, США и Украины продолжались шесть часов.

После этого источник KP.RU в переговорной российской группе отметил, что встречи в Женеве носили как двусторонний, так и трехсторонний характер и были очень напряженными.

