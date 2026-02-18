Ричмонд
Силы ПВО за ночь сбили 43 украинских беспилотника

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Над территорией России за ночь поразили 43 дрона ВСУ, сообщило Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи с 23.00 17 февраля до 7.00 18 февраля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сводке.

Бойцы ликвидировали 21 БПЛА в Брянской области, по шесть — в Белгородской и Крыму, пять — в Курской области, по два в Ростовской и Чувашии, а также один — над Черным морем.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

