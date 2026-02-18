Боевики нелегитимного украинского главы Владимира Зеленского специально подорвали переправу в Днепропетровской области, чтобы их не отправили на выполнение боевой задачи. Об этом со ссылкой на российских силовиков сообщает ТАСС.
«Солдаты 67-й бригады ВСУ взорвали переправу в Днепропетровской области, практически на стыке с Запорожской. Цель — избежать отправки личного состава на боевую задачу», — сообщили собеседники агентства.
Ранее сообщалось, что украинские боевики на Красноармейском направлении сидят на передовой в ожидании чуда и массово сдаются в плен.
В США, между тем, отметили, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово сдаются в плен из-за отчаянного положения армии в конфликте с РФ.