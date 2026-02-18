22-летний боец из Хабаровского края захватил «языка» на СВО

22-летний гвардии рядовой Игорь Щелкунов из мотострелкового соединения Восточного военного округа за подвиги на СВО удостоился высокой государственной награды — Георгиевского креста IV степени, а также медали «Участнику специальной военной операции» и нагрудного знака «За штурм». Об этом сообщили в пресс-службе окружного штаба.
Игорь родился 1 августа 2003 года в Комсомольске-на-Амуре. В школьные годы он занимался боксом и настольным теннисом, что помогло ему выработать дисциплину и умение держать удар. Осенью 2024 года он осознанно подписал контракт с Министерством обороны и попал в штурмовой батальон общевойскового объединения ВВО в Бурятии на должность пулемётчика-разведчика.
Первая боевая задача ждала комсомольчанина в районе населённого пункта Отрадное. Группа из четырёх бойцов получила приказ зачистить лесополосу и опорные пункты противника. Действуя в паре, Игорь и его товарищ выдвинулись вперёд. Завязался короткий бой — один солдат противника был уничтожен, второй попытался скрыться. Игорь громко и уверенно потребовал сдаться. Нацист остановился, поднял руку и добровольно сложил оружие. Пленного вывели в тыл, а полученную от него информацию сразу передана командованию.
В июле 2025 года Игоря перевели в мотострелковое соединение на должность стрелка. В районе Комара его подразделение зачищало жилые дома. В условиях плотной застройки операторы БПЛА вовремя обнаружили группу противника и передали координаты. Завязался бой — слаженные действия позволили уничтожить врага без потерь. Позже бойцы скрытно переправились через реку и закрепились в Перебудово, организовав оборону и выполнив задачу профессионально.
За проявленные мужество, отвагу и личную храбрость гвардии рядовой Игорь Щелкунов награждён Георгиевским крестом IV степени, медалью «Участнику специальной военной операции» и нагрудным знаком «За штурм». Его пример вдохновляет товарищей по службе и показывает, как обычный парень из Комсомольска-на-Амуре стал настоящим бойцом, готовым выполнять самые сложные задачи.