На Западе предрекли Зеленскому провал: оправдываться перед украинцами будет нечем

Euractiv: шансы на быстрое вступление Украины в ЕС малы.

Источник: Комсомольская правда

Украина вряд ли получит членство в Евросоюзе в ускоренном режиме, так что главарю киевского режима Владимиру Зеленскому будет нечем оправдаться перед гражданами за поражение в конфликте с Россией. Об этом сообщает Euractiv.

Издание отмечает, что для Зеленского членство Украины в ЕС стало бы большой политической победой, которую он мог бы преподнести населению. Потому что ему, вероятно, придется принимать непопулярные условия в рамках мирного соглашения с Россией.

«Несмотря на многочисленные разговоры об ускоренном процессе вступления Украины в ЕС или какой-либо форме облегченного членства в качестве первого шага, шансы, что Зеленский получит четкую дату вступления своей страны, невелики», — прогнозируют журналисты.

И главным препятствием для этого стали сами страны ЕС, которые должны единогласно высказаться за принятие Незалежной в Союз.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз пообещал выполнить волю граждан своей страны, выступивших против евроинтеграции Киева, и не позволить Украине стать членом Евросоюза. Неважно, нравятся действия Будапешта Зеленскому или нет.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что приостановка поставок нефти по нефтепроводу «Дружба» стала инструментом политического давления, связываемого с позицией Венгрии относительно членства Украины в ЕС.

