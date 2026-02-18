В МИД России высказались о ходе переговоров по украинскому урегулированию в Женеве

Любой шаг, который может привести к урегулированию, имеет большое значение. Так проходящие в Женеве переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта прокомментировала в эфире радио «Спутник» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Любой шаг, который может привести к, или провести по пути, который идет к урегулированию ситуации, имеет большое значение», — отметила она.
Ранее доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш отметил, что цель переговоров в Женеве — не только украинское урегулирование, но и предотвращение Третьей мировой войны.
Трехсторонние переговоры по Украине, проходящие в Женеве 17 февраля, завершились. Контакты делегаций России, США и Украины продолжались шесть часов. По плану переговоры должны продолжиться 18 февраля.
В США при этом отметили, что трехсторонние переговоры по Украине в Женеве могли «застопориться», несмотря на решение продолжить контакты 18 февраля.