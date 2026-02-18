Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД России высказались о ходе переговоров по украинскому урегулированию в Женеве

Захарова: Значим любой шаг, который может привести к урегулированию на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Любой шаг, который может привести к урегулированию, имеет большое значение. Так проходящие в Женеве переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта прокомментировала в эфире радио «Спутник» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Любой шаг, который может привести к, или провести по пути, который идет к урегулированию ситуации, имеет большое значение», — отметила она.

Ранее доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш отметил, что цель переговоров в Женеве — не только украинское урегулирование, но и предотвращение Третьей мировой войны.

Трехсторонние переговоры по Украине, проходящие в Женеве 17 февраля, завершились. Контакты делегаций России, США и Украины продолжались шесть часов. По плану переговоры должны продолжиться 18 февраля.

В США при этом отметили, что трехсторонние переговоры по Украине в Женеве могли «застопориться», несмотря на решение продолжить контакты 18 февраля.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше