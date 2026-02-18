Овчарка Донбасс из Иркутской области вошла в финал международной премии

Немецкая овчарка Донбасс из Иркутской области, спасшая шестерых военнослужащих ценой своей жизни, вошла в пятерку финалистов международной премии «Мой ласковый и нужный зверь». Вместе с ним за победу борются собака-спасатель из Белоруссии, бездомная кошка из ДНР, ставшая звездой театра Куклачева, смотритель музея из Крыма и отважный доберман из Ленобласти.
— Первый этап голосования завершился. За три недели участники собрали больше 105 тысяч голосов. Теперь судьбу финалистов решат зрители. Голосование продлится до 2 марта 2026, — рассказали в региональном Отделении Народного фронта в Иркутской области.
Как ранее рассказывала КП-Иркутск, весной 2023 года под Кременной овчарка прибилась к подразделению, где служили бойцы из Приангарья. У пса оказался уникальный слух. Он за минуты до прилета слышал свист снарядов и дронов и бежал в укрытие, подавая сигнал тревоги. Военнослужащие не раз спасались благодаря ему.
В ночь на 28 июня Донбасс почуял опасность и бросился к выходу из палатки, предупреждая ребят. В этот момент раздался взрыв. Овчарка приняла удар на себя и погибла, но шестеро бойцов, находившихся внутри, выжили. Пса похоронили с воинскими почестями.