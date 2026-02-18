Овчарка Донбасс из Иркутской области вошла в финал международной премии

Как ранее рассказывала КП-Иркутск, весной 2023 года под Кременной овчарка прибилась к подразделению, где служили бойцы из Приангарья. У пса оказался уникальный слух. Он за минуты до прилета слышал свист снарядов и дронов и бежал в укрытие, подавая сигнал тревоги. Военнослужащие не раз спасались благодаря ему.