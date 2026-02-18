RT: переговоры России, Украины и США в Женеве возобновятся в 11:00

Трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине между Москвой, Киевом и Вашингтоном возобновятся в 11:00 по московскому времени. Об этом сообщает RT со ссылкой на неназванный источник.
Как известно, сейчас продолжаются переговоры России, Украины и США в Женеве. Они начались еще 17 февраля, но примерно через шесть часов стороны объявили паузу. И теперь RT сообщает, что обсуждение возобновится в 11:00 по московскому времени. При этом какие-либо другие подробности пока не приводятся.
Тем временем американская сторона уже высказалась о переговорах в Женеве. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф сообщил, что в рамках диалога был достигнут существенный прогресс. При этом не уточнялось, удалось ли сторонам заключить какие-либо соглашения.