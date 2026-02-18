Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

RT: переговоры России, Украины и США в Женеве возобновятся в 11:00

Переговоры РФ, Украины и США в Женеве начались 17 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине между Москвой, Киевом и Вашингтоном возобновятся в 11:00 по московскому времени. Об этом сообщает RT со ссылкой на неназванный источник.

Как известно, сейчас продолжаются переговоры России, Украины и США в Женеве. Они начались еще 17 февраля, но примерно через шесть часов стороны объявили паузу. И теперь RT сообщает, что обсуждение возобновится в 11:00 по московскому времени. При этом какие-либо другие подробности пока не приводятся.

Тем временем американская сторона уже высказалась о переговорах в Женеве. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф сообщил, что в рамках диалога был достигнут существенный прогресс. При этом не уточнялось, удалось ли сторонам заключить какие-либо соглашения.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше