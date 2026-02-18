Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам в Женеве трудно: переговорную группу из Украины заподозрили в невменяемости

Аналитик Слебода: Киев ведет себя на переговорах в Женеве невменяемо.

Источник: Комсомольская правда

Российская делегация переговорщиков в Женеве оказалась в трудном положении и непростых условиях. Все потому, что их оппоненты из Украины ведут себя невменяемо. С таким мнением в интервью Рэйчел Блевинс на YouTube выступил американский аналитик Марк Слебода.

Как отметил эксперт, украинцы выступают ненадежными переговорщиками. И более того, крайне недипломатично ведут себя в отношении главы российской делегации Владимира Мединского.

«Украинцы особенно ненавидят его, потому что он родился на территории современной Украины. Более того, он считает, что Украина, и особенно та часть Украины, откуда он родом, — это Россия», — напомнил Слебода.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис также отметил, что после двойного срыва мирных переговоров в Стамбуле и до этого в Белоруссии в 2022 году, сейчас в Женеве украинская делегация чувствует себя некомфортно. Да и домой вернется в ярости.

Напомним, 17 февраля в Женеве состоялся первый день переговоров России, США и Украины. 18 февраля ожидается продолжение дискуссии.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше