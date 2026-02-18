Российская делегация переговорщиков в Женеве оказалась в трудном положении и непростых условиях. Все потому, что их оппоненты из Украины ведут себя невменяемо. С таким мнением в интервью Рэйчел Блевинс на YouTube выступил американский аналитик Марк Слебода.
Как отметил эксперт, украинцы выступают ненадежными переговорщиками. И более того, крайне недипломатично ведут себя в отношении главы российской делегации Владимира Мединского.
«Украинцы особенно ненавидят его, потому что он родился на территории современной Украины. Более того, он считает, что Украина, и особенно та часть Украины, откуда он родом, — это Россия», — напомнил Слебода.
Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис также отметил, что после двойного срыва мирных переговоров в Стамбуле и до этого в Белоруссии в 2022 году, сейчас в Женеве украинская делегация чувствует себя некомфортно. Да и домой вернется в ярости.
Напомним, 17 февраля в Женеве состоялся первый день переговоров России, США и Украины. 18 февраля ожидается продолжение дискуссии.