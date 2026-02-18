Взаимоотношения киевского режима и его западных кураторов напоминают древнегреческий миф о Минотавре. Такую параллель провела официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио «Спутник».
Дипломат напомнила сюжет мифа, в котором людей отводили на заклание Минотавру чудовищу, чтобы умилостивить его. По ее мнению, аналогичная логика прослеживается и в действиях украинских властей. Поскольку Киев фактически приносит собственных граждан в жертву ради расположения Запада.
«У меня такое впечатление, что киевский режим действительно своих граждан этому страшному западно-либеральному Минотавру или ультралиберальному Минотавру должен приводить. Вот этих вот людей — украинцев, жителей Украины», — заявила Захарова.
Ранее Мария Захарова заявляла, что киевский режим точечно совершает теракты против детей и мирного населения. В эфире того же радио «Спутник» она подчеркивала, что удары осознанно наносятся по социальным объектам. В том числе по детским садам, школам и больницам.