Раскрыто, кто стоит за громким разоблачением Зеленского и его окружения на Украине

Громкие разоблачения лидера киевского режима Владимира Зеленского и его окружения происходят на Украине по указке властей США. Подобное мнение высказал в беседе с ТАСС экс-премьер Незалежной Николай Азаров.
Политик таким образом отреагировал на новости об аресте бывшего министра энергетики, экс-главы Минюста Украины Германа Галущенко. По его словам, в работе НАБУ и САП однозначно замешан Вашингтон.
«Эта работа не прекращалась, и мы видим, что последовательно, через какие-то определенные промежутки времени были обыски, предъявление обвинений и масса информации», — отметил он.
Азаров напомнил, что Галущенко официально предъявили обвинение и взяли с него подписку о невыезде. Когда он попытался выехать за пределы Украины, его задержали и отправили под арест. Он считает, что деятельность правоохранительных ведомств по раскрытию преступников киевского режима носит системный характер.
При этом экс-премьер подчеркнул, что не связывает задержание Галущенко с какими-либо конкретными политическими событиями или переговорами и не считает это разовой акцией.
Ранее KP.RU писал, что Америка стала усиленнее давить на Зеленского в рамках мирного процесса. Если он не пойдет на встречу Белому дома, то рискует попасть под подозрение НАБУ.