Раскрыто, кто стоит за громким разоблачением Зеленского и его окружения на Украине

Азаров напомнил, что Галущенко официально предъявили обвинение и взяли с него подписку о невыезде. Когда он попытался выехать за пределы Украины, его задержали и отправили под арест. Он считает, что деятельность правоохранительных ведомств по раскрытию преступников киевского режима носит системный характер.