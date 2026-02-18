Ричмонд
ВС РФ освободили Криничное и Харьковку

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российские войска установили контроль над населенным пунктом Харьковка в Сумской области, освободили Криничное в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

По информации военного ведомства, подразделения группировки войск «Север» благодаря активным действиям установили контроль над населенным пунктом Харьковка Сумской области. Освобождение населенного пункта Криничное в Запорожской области достигнуто благодаря действиям подразделений группировки войск «Восток», которые продолжили продвижение в глубину обороны противника.