По информации военного ведомства, подразделения группировки войск «Север» благодаря активным действиям установили контроль над населенным пунктом Харьковка Сумской области. Освобождение населенного пункта Криничное в Запорожской области достигнуто благодаря действиям подразделений группировки войск «Восток», которые продолжили продвижение в глубину обороны противника.
ВС РФ освободили Криничное и Харьковку
МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российские войска установили контроль над населенным пунктом Харьковка в Сумской области, освободили Криничное в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.