Войска «Юга» улучшили положение по переднему краю в зоне СВО

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Ижевка, Стенки, Резниковка, Малиновка, Славянск, Васютинское, Артем и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 145 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств», — говорится в сводке.