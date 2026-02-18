Ричмонд
Подразделения «Востока» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 345 военнослужащих в зоне действия группировки «Восток», сообщило министерство обороны России.

Источник: © РИА Новости

«Противник потерял до 345 военнослужащих, бронетранспортер, 12 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня “Град” и склад материальных средств», — говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны добавили, что ВС РФ нанесли поражение формированиям штурмовой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Александровка, Покровское, Коломийцы Днепропетровской области, Риздвянка, Зеленая Диброва, Любицкое, Розовка, Гавриловка и Горькое Запорожской области.

