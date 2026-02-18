Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий «Севера» за сутки

«Нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Волфино, Писаревка, Береза и Мирополье Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной, артиллерийской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ветеринарное, Охримовка, Терновая, Казачья Лопань, Кутузовка и Средний Бурлук Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.