Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы «Запада» улучшили тактическое положение

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 140 военных, бронетранспортер Bulldog, гаубицу М777 и РСЗО «Град» в зоне действий группировки войск «Запад», сообщили в среду в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, бронетранспортер Bulldog производства Великобритании, две боевые бронированные машины “Казак”, 17 автомобилей, два артиллерийских орудия, включая 155 мм гаубицу М777 производства США и боевую машину реактивной системы залпового огня “Град”. Уничтожен склад боеприпасов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

В Минобороны РФ добавили, что группировкой «Запад» нанесено поражение живой силе и технике аэромобильной, двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петровка, Новоосиново, Ковшаровка, Гусинка, Лесная Стенка Харьковской области и Брусовка Донецкой Народной Республики.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше