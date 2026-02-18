Бойцы «Запада» улучшили тактическое положение

«ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, бронетранспортер Bulldog производства Великобритании, две боевые бронированные машины “Казак”, 17 автомобилей, два артиллерийских орудия, включая 155 мм гаубицу М777 производства США и боевую машину реактивной системы залпового огня “Град”. Уничтожен склад боеприпасов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой «Запад» нанесено поражение живой силе и технике аэромобильной, двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петровка, Новоосиново, Ковшаровка, Гусинка, Лесная Стенка Харьковской области и Брусовка Донецкой Народной Республики.