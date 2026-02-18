ВС России поразили украинские объекты энергетики

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складу горючего, объектам энергетики, используемым ВСУ, местам предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе», — говорится в сообщении ведомства.