ВСУ потеряли до 340 военных в зоне действий «Центра»

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Центр», заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки до 340 военнослужащих ВСУ, бронетранспортер Pasi финского производства, три боевые бронированные машины и девять автомобилей, сообщило в среду Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

По информации военного ведомства, подразделения группировки войск «Центр» улучшили свое тактическое положение.

«Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 военнослужащих, бронетранспортер “Pasi” финского производства, три боевые бронированные машины и девять автомобилей», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, было нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, двух егерских, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов»* в районах населенных пунктов Тарасовка, Ленина, Золотой Колодезь, Кучеров Яр, Сергеевка, Гришино, Марьевка, Светлое, Белицкое Донецкой народной республики, Новопавловка и Гавриловка Днепропетровской области.

* Организация признана террористической и запрещена в России.