ВСУ потеряли до 340 военных в зоне действий «Центра»

Как уточнили в ведомстве, было нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, двух егерских, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов»* в районах населенных пунктов Тарасовка, Ленина, Золотой Колодезь, Кучеров Яр, Сергеевка, Гришино, Марьевка, Светлое, Белицкое Донецкой народной республики, Новопавловка и Гавриловка Днепропетровской области.